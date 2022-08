Verkehr in Bonn : Bahnübergänge in Friesdorf bleiben weiter geschlossen

Friesdorf Bereits seit Mai saniert die Bahn zwei Bahnübergänge in Bonn-Friesdorf. Nun sollen die Arbeiten noch ein paar weitere Monate andauern. Das sorgt für Unmut bei den Pendlern.

Die Deutsche Bahn teilt auf GA-Anfrage mit, dass sie in diesem Jahr Modernisierungsarbeiten an den drei Bahnübergängen Plittersdorfer Straße, Winkelsweg und Am Südfriedhof durchführe. Die Arbeiten an der Plittersdorfer Straße seien im Juli erfolgreich abgeschlossen worden, so eine Bahnsprecherin. Offenbar wurde dort am Wochenende aber noch einmal nachgearbeitet: Anwohner berichten, dass bis tief in die Nacht Baumaschinen zugange waren.