Bürgerbeteiligung über Videokonferenz : Stadtverwaltung stellt Ideen für Parkraumkonzept in Hochkreuz/Plittersdorf vor

In Plittersdorf soll ein neues Parkraumkonzept etabliert werden. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Bei einer Videokonferenz wollen die Stadtverwaltung und ein Gutachterbüro die Ideen für ein Parkraumkonzept in Hochkreuz/Plittersdorf vorstellen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anregungen dabei einbringen, diese sollen in der Vorlage für die Bezirksvertretung Beachtung finden.



Die Stadtverwaltung Bonn lädt Bonnerinnen und Bonner zu einer Bürgerbeteiligung zum geplanten Parkraumkonzept für den Bereich Hochkreuz/Plittersdorf ein. Bei einer digitalen Veranstaltung, die für Donnerstag, 24. März, ab 18 Uhr geplant ist, sollen die Einzelheiten erläutert werden. Die Bürger hätten dabei aber auch die Möglichkeit ihre Anregungen kundzutun.

„Untersuchungsgebiet ist sehr heterogen“

„Die Beteiligungsveranstaltung geht auf einen Beschluss der Bezirksvertretung Bad Godesberg zurück. Es wird diskutiert, ob in Teilen von Hochkreuz und Plittersdorf eine Parkraumbewirtschaftung mit Bewohnerparkregelungen eingeführt werden soll“, heißt es seitens der Stadt. Das Gebiet, das dafür in Frage stehe, erstrecke sich von der Heinemannstraße im Norden bis zur Gotenstraße im Süden und von der Godesberger Allee (B9) bis zum Rhein.

Nach Angaben der Stadt sei das „Untersuchungsgebiet sehr heterogen“. Im Norden sei es von Büronutzungen geprägt, im Süden würden sich vor allem Wohnquartiere befinden. „Ähnlich verschieden ist die Parksituation im Untersuchungsraum. In Teilbereichen wurde ein höherer Anteil an Fremdparkern festgestellt, beispielsweise Beschäftigte und Besucher des Bundesviertels. In anderen Ortslagen konkurrieren hauptsächlich die Bewohner um den Parkraum“, heißt es weiter. Für die einzelnen Teilbereiche wurden nun „verschiedene Handlungsempfehlungen“ erarbeitet.

Bürger können Anregungen einbringen

Diese wollen Vertreter des von der Stadt beauftragten Gutachterbüros am 24. März präsentieren. Im Anschluss an die Präsentation wollen Mitarbeiter der Verwaltung die weitere Vorgehensweise bis zur Umsetzung des Parkraumkonzeptes erläutern. Laut der Verwaltung seien „zentrale Bestandteile der Strategie“ unter anderem eine Vereinheitlichung und Neuordnung der Parkregelungen in Teilbereichen, die Sicherung des Bewohnerparkens durch die Ausweitung von Bewohnerparkregelungen sowie eine Wiedergewinnung von Verkehrsflächen unter anderem für Fußgänger.

Wer an dem Präsentationstag nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, kann sich die Ideen nachträglich auf dem Beteiligungsportal www.bonn-macht-mit.de ansehen. Auf dem Portal können die Bürger 14 Tage lang, vom 25. März bis Freitag, 8. April 2022, ihre Anregungen zum Parkraumkonzept abgeben. Diese sollen dann in eine entsprechende Vorlage für die Bezirksvertretung Bonn eingearbeitet werden, die abschließend über die Umsetzung des Parkraumkonzeptes entscheiden wird.