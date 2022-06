Notfallseelsorge im Einsatz : Tragischer Unfall am Bahnhof Mehlem

Bonn-Mehlem Am Samstagabend ist ein Mann bei einem tragischen Unglück am Bahnhof Mehlem ums Leben gekommen. Viele Fahrgäste in einem Zug der Linie RB26 mussten dort aussteigen.

Bei einem tragischen Unfall am Samstagabend gegen 21 Uhr ist eine männliche Person auf dem Mehlemer Bahnhof ums Leben gekommen. Das teilte auf Anfrage ein Sprecher der Bundespolizei in Sankt Augustin am Sonntagmittag mit. Man gehe in dem Fall von Suizid aus. Der Mann sei im Mehlemer Bahnhof vor Einfahrt eines Zuges von einem Bahnsteig in das Gleisbett gestiegen und dann von dem Zug erfasst worden, so der Sprecher der Bundespolizei weiter. Da viele Menschen den Vorfall gesehen hatten, gab es vor Ort eine Notfallseelsorge. Der Zug war zudem sehr voll gewesen – den Passagieren sei zunächst gesagt worden, es liege ein technischer Fehler vor, so ein Fahrgast. Später hatten alle aussteigen müssen.