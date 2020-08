Kommunalwahl 2020 : Wolfgang Truckenbrodt kritisiert mangelnde Sauberkeit

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken in Bonn vor, die bei der Wahl im September antreten. AfD-Politiker Wolfgang Truckenbrodt möchte sich auch in den Gremien Gehör verschaffen.

Wolfgang Truckenbrodt zählt die Politik, so sagt er selbst, schon immer zu seinen Hobbys. Als ehemaligen CDU- und FDP-Wähler hat es den heute 67-Jährigen im Jahr 2016 zur AfD verschlagen. „Ich wollte nicht länger nur zuschauen, sondern Politik und insbesondere Kommunalpolitik mitgestalten“, führt Truckenbrodt aus. Auf der kommunalen Ebene komme das als Problem an, „was höheren Orts verpfuscht wird“. Die AfD, so führt der 67-Jährige aus, sei eine dynamische Partei, „die heute genau das hält, was die einst konservativ-bürgerliche Union den Wählern versprochen hatte“.

Truckenbrodt wurde in Essen an der Ruhr geboren, sein Abitur hat er an einer französischen Schule in Caracas gemacht. Er hat insgesamt zehn Jahre in Frankreich, Österreich und Venezuela gelebt. Zu Studienzeiten verschlug es den Kommunalpolitiker nach Bonn, seit 2004 wohnt er in Friesdorf. Dort lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau. Neben der Politik stehen Fotografie und Radsport ganz oben auf der Beschäftigungsliste des 67-Jährigen.