Aus Hobby wurde Forschung : Beuelerin hat schon mehr als tausend Todesanzeigen gesammelt

Beuel Die studierte Literaturwissenschaftlerin Dorothee Haentjes-Holländer beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit den Todesanzeigen, die im General-Anzeiger stehen. Wie sich die Anzeigen im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, erzählt sie am Sonntag in einer Radiosendung.

Eine Kategorie ihrer Sammlung schätzt Haentjes-Holländer ganz besonders. Sie trägt den Titel „Tod, Humor und Mundart.“ Daraus hervorgegangen ist der Vortrag „Mit einem stillen Alaaf!“ In ihm zeigt die Autorin, wie eng Karneval und Tod beieinanderliegen und wie sich Heimat, Heimkehr und oft auch Glauben in der Mundart ergänzen können. Einen Einblick in diesen besonderen Teil ihrer Sammlung gibt Haentjes-Holländer am Sonntag, 7. Februar, zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr auf WDR5 in der Sendung „Das Geistliche Wort“.