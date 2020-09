Zeugen gesucht : Unbekannte zerkratzen Fahrzeuge in Holzlar

Bonn In Holzlar haben Unbekannte am Wochenende mehrere Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern.

In Holzlar haben Unbekannte am vergangenen Wochenende 14 Fahrzeuge zerkratzt. Die Pkw standen auf dem Finkenweg. Die mutmaßlichen Täter sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 21 Uhr und 10.20 Uhr vorgegangen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, soll sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.