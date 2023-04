„Goldene Rebe vom Rhein“ Bonner Tanzturnier findet nach Pandemiepause wieder statt

Mit diesem Ereignis setzt der Tanzsportclub Blau-Gold-Rondo Bonn eine lange Tradition fort. 1971 vom TGC Rondo Bonn ins Leben gerufen, fand das Turnier mit festlichem Ball zunächst jährlich, später in unregelmäßigen Abständen statt. Seit der Fusion des TGC mit dem Blau-Gold-Casino im Jahr 1985 richtet der daraus entstandene TSC Blau-Gold-Rondo Bonn das Turnier aus. Ursprünglich in den Union-Sälen in Bad Godesberg beheimatet, wird der Wettkampf seit 1990 im Brückenforum in Beuel ausgetragen.