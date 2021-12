Einsatz in Bonn : Feuerwehr musst sich um angebranntes Essen kümmern

Foto: Matthias Kehrein

Bonn Angebranntes Essen hat am Samstagmittag für einen Einsatz der Bonner Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus an der Ennertstraße gesorgt. Vier Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.



Viel Rauch um fast nichts - so lässt sich ein Einsatz der Bonner Feuerwehr am Samstagmittag zusammenfassen. Gegen 14 Uhr hatten gleich mehrere Anrufer bei der Feuer- und Rettungsleitstelle einen Notruf abgesetzt, wonach es im Bereich der Enntertstraße brennen sollte. Mehrere Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 rückten daraufhin aus und konnten tatsächlich vor Ort Rauch feststellen, der aus dem ersten Obergeschoss eines achtgeschossigen Mehrfamilienhauses hervortrat.

Schnell konnten die Feuerwehrkräfte die Ursache festsellen: Auf dem Herd in der Küche der betroffenen Wohnung war Essen angebrannt und hatte für reichlich Eauch gesorgt. Da die Wohnungstür zum Treppenraum offen stand, konnte sich der Rauch über die restlichen Geschosse ungehindert ausweiten.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich umgehend um das angebrannte Essen und lüfteten die Wohnung sowie den Treppenraum.

Insgesamt mussten 16 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet werden, wovon vier betroffene Personen zur ambulanten Abklärung in die umliegenden Bonner Krankenhäuser transportiert werden mussten. Die übrigen Personen konnten derweil in ihre Wohnungen zurück. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes, die Freiwilligen Feuerwehren Holzlar und Holtorf sowie des Führungsdienstes.

