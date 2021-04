Naturschutz im heimischen Garten : Künstler aus Niederholtorf verschenkt Nistkästen

Niederholtorf Naturschutz fängt für den Künstler Christof Kozak vor der eigenen Haustür an. Deshalb verschenkt er selbstgebaute Kästen, in denen Tiere nisten können, und reinigt sie kostenlos.

„Mir gehört kein Fleckchen Erde auf diesem Planeten“, sagt Christof Kozak (49), „aber das hält mich nicht davon ab, der Natur um mich herum etwas Gutes zu tun.“ Kozak weiß zwar, dass es Menschen gibt, die sich an der Wildnis in seinem Garten stören, aber er weiß auch, dass die knapp 500 Quadratmeter hinter seinem Haus in Niederholtorf ein Refugium für Flora und Fauna geworden sind.

Christof Kozak baut verschiedene Formen von Nisthilfen

Damit nicht nur sein gemietetes „Fleckchen Erde“ einen Rückzugs- und Brutort für Vögel und Insekten darstellt, hat er angefangen, verschiedene Formen von Nisthilfen zu bauen und kostenlos im Ort zu verteilen. Gärtnerin Bärbel Fischer (80) ist bei der Pflege der ihr anvertrauten Gräber auf dem Niederholtorfer Friedhof auf den schlaksigen Mann aufmerksam geworden, der sich regelmäßig um die von ihm aufgestellten Vogeltränken und Nistkästen auf dem Friedhof kümmert. Ein solcher Nistkasten in Fischers Garten fiel Dagmar Frings-Runo auf, die sich an den GA wandte, um auf das selbstlose Tun von Kozak aufmerksam zu machen. Denn so, wie er sich um den Nistkasten in Fischers Garten sowie inzwischen bei zwei weiteren bei Frings-Runo kümmert, tut er es auch seit drei Jahren bei den rund 80 Nisthilfen, die er über Holtorf schon kostenlos verteilt hat.