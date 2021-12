Neue Krippenlandschaft für St. Peter in Vilich : Das Geheimnis wird an Heiligabend gelüftet

Drei Krippenwege

Die drei Kirchengemeinden St. Peter, Vilich, St. Joseph, Geislar, und St. Maria Königin, Vilich-Müldorf, bieten an Heiligabend von 15 bis 17 Uhr und an den darauffolgenden Weihnachtstagen Krippenwege an. Die sogenannten Schatzkarten, die die jeweiligen Routen aufzeigen, liegen in den Kirchen aus. Sie sind auch im Internet auf www.katholisch-an-rhein-und-sieg.de zu finden. Die Wege führen zu Häusern, deren Familien Krippen ins Fenster oder nach draußen gestellt haben. In den Kirchen sind einzelne Krippenszenen dargestellt. Dort werden auch kindgerechte Krippenlesungen angeboten. Wer mag, kann auch ein Friedenslicht mit nach Hause nehmen.

An Heiligabend wird ab 23 Uhr die Christmette nach 2G-Regeln in der Stiftskirche St. Peter in Vilich gefeiert. Der Adelheidischor singt an diesem Abend. hol