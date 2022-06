Evangelische Kirche in Beuel : Neue Pfarrerin Kompa will Herausforderungen in Gemeinde anpacken

Pfarrerin Ebba-Christina Kompa bei ihrem Einführungsgottesdienst in der Nachfolge-Christi-Kirche. Foto: Sebastian Flick

Limperich Pfarrerin Ebba-Christina Kompa ist am Sonntag nach bereits viermonatiger Tätigkeit in ihr Amt in der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel eingeführt worden. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Gemeindemitgliedern sieht sie sehr positiv.



Von Sebastian Flick

Zu einem regen Gesprächsaustausch motiviert hatte Pfarrerin Ebba-Christina Kompa die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel am Sonntag während ihres Einführungsgottesdienstes in der Nachfolge-Christi-Kirche. „Was sind eure Wünsche für das Gemeindeleben?“, wollte die Pfarrerin von den Gottesdienstbesuchern wissen, die vor kreativen Ideen sprudelten. „Ich sehe, Gesprächsbedarf ist da“, stellte Kompa zufrieden fest.

Vor gut vier Monaten, Anfang Februar, hatte die Pfarrerin ihr Amt in der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel aufgenommen. Coronabedingt konnte der offizielle Einführungs-Gottesdienst erst jetzt erfolgen. Almut van Niekerk, Superintendentin des Kirchenkreises an Sieg und Rhein, hatte die neue Pfarrerin feierlich in ihr Amt eingeführt. Beim Rückblick auf die ersten vier Monate in Beuel zog Kompa ein positives Fazit: „Die Gemeinde ist sehr lebendig und sehr herzlich“, stellte sie erfreut fest. „Die Mitglieder sind auch in den vergangenen zwei Jahren so gut es ging in Kontakt geblieben, so ist die Gemeinde gut durch die Corona-Pandemie gekommen.“

Doch Kompa weiß auch, dass die Gemeinde in der kommenden Zeit vor vielen großen Herausforderungen steht, die es gilt, anzupacken. Die Zahl der Singles ist unter den insgesamt 9000 Gemeindemitgliedern stark gestiegen. Für alle alleinstehenden Menschen, die unter Einsamkeit leiden, müsse die Gemeinde verstärkt da sein.

Pfarrerin Kompa hatte in ihrem Einführungsgottesdienst viele kreative Ideen, wie man das Gemeindeleben stärken könnte, doch betonte sie auch, dass es stets darum gehe, Projekte zusammen mit den Gemeindemitgliedern anzugehen. Den Erhalt unserer Lebensgrundlage bezeichnete sie als die größte Aufgabe: „Die Erde kann ohne uns existieren, wir aber nicht ohne die Erde.“ Das Thema „Ökologie“ ist schon lange eine Herzensangelegenheit der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel und soll unter Kompa auch weiterhin fokussiert werden, zum Beispiel durch eine Solaranlage auf dem Kirchendach.