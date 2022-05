Garten nicht mehr begehbar : Warum eine Bonner Kirchengemeinde Jugendliche aussperrt

Bonn Der Durchgang zur Villemombler Straße an der Duisdorfer Matthäikirche bleibt ab dem 1. Juni geschlossen. Damit reagiert die Evangelische Kirchengemeinde nicht zuletzt auf das Verhalten einiger Jugendlicher.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hardtberg hat nun auf Vermüllung und Vandalismus rund um die Matthäikirche reagiert: Nach eingehender Beratung mit der Polizei wird das Gelände an der Gutenbergstraße ab 1. Juni nachts gesichert und teilweise abgesperrt. Zum einen wird ein Bewegungslicht angebracht, um den Eingang der Kirche sicherer zu machen. Ein Tor am Carport und am Kirchgarten sowie eine nächtliche Schließung des Parkplatzes vor der Kindertagesstätte Zauberkiste soll verstärkt darauf hinweisen, dass es sich um Privatgelände handelt.

In den sozialen Medien berichtet eine Nutzerin, die angibt, in Sichtweite zu wohnen, dass sie in der Vergangenheit Ähnliches beobachtet hat. Es gibt allerdings auch andere Stimmen. Eine Nutzerin schildert die Situation so: „Vandalismus habe ich dort nicht gesehen, nur Jugendliche die dort abends saßen und bemerkenswerterweise ihren Müll in der Tonne entsorgt haben.“