Suchen hat ein Ende : Neue Schilder weisen auf „Oberkasseler Menschen“ hin

Ramersdorf/Oberkassel Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz hat die neuen Hinweisschilder für die Fundstelle des „Oberkasseler Menschen“ montiert.

Immerhin zählt die 1914 im Zuge von Steinbrucharbeiten im Bereich der Rabenlay geborgene Doppelbestattung eines männlichen und eines weiblichen Individuums aus der Zeit um 14.000 vor Christus zu den bedeutendsten altsteinzeitlichen Funden Europas. Und das nicht zuletzt aufgrund der weiteren Grabbeigaben: ein Knochenstab mit Tierkopfverzierung, ein Geweihstück in Form einer Elchkuh und der Penisknochen eines Bären sowie der Rest eines der frühesten Haushunde weltweit. Die Originalfunde werden heute mitsamt der in den vergangenen Jahren im Rahmen der Neubearbeitung gewonnenen Ergebnisse im Landesmuseum des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in Bonn präsentiert.

Informationstafeln und Hinweispfeile angebracht

Die ersten Informationstafeln wurden an der Alten Evangelischen Kirche in Oberkassel und am Heiligenhäuschen Ramersdorf angebracht. Auch die Tafel am Bonner Bogen unterhalb der Zementfabrik steht bereits. Die drei weiteren Tafeln an den Standorten U-Bahnhof Ramersdorf, Bahnhof Oberkassel und Blecher Büdchen folgen noch. Abschließend werden die Hinweispfeile als Verbindungselemente und Wegweiser Richtung Plattform angebracht. „Ziel der Tafeln ist es, an markanten Stellen der Ortslagen die Gäste „abzuholen“ und einen thematischen Einstieg zu ermöglichen. Von dort aus kann man dann den kleinen Hinweisschildern folgen“, erklärte Martin Bredenbeck, der das Projekt in seiner Zeit als Geschäftsführer des Rheinischen Vereins angestoßen hat. Und natürlich machen die Tafeln auch auf das reiche Kulturerbe Oberkassels und Ramersdorfs aufmerksam: die Alte Evangelische Kirche als erste evangelische Kirche auf dem Gebiet des heutigen Bonn oder die Kommende Ramersdorf als bedeutende Niederlassung des Deutschen Ordens. Auf dem Weg zu den „Oberkasseler Menschen“ lässt sich also vieles andere an Informationen erfahren.