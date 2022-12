Adventabend : Selbst gebackene Plätzchen für Haiti aus Oberkassel

Oberkassel Der Adventabend auf dem Oberkasseler Wochenmarktplatz hat am Donnerstag einen Vorgeschmack auf Weihnachten gegeben. Schüler des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums nutzten ihn auch für einen karitativen Zweck.

Weihnachtlich ging es am Donnerstagabend bei dem Adventabend auf dem Wochenmarktplatz in Oberkassel zu. August, Samuel, Moritz und Friedrich (v.l.) vom Ernst-Kalkuhl-Gymnasium verkauften an ihrem Stand selbst gebackene Plätzchen für das Projekt Integer. In dem Projekt unterstützen Schüler, Eltern und Lehrer des Gymnasiums gemeinsam ein Waisenhaus und eine Schule in Haiti.