Event in Bonn : Casper und Donots kommen zum Green Juice Festival 2023

Beuel Die ersten Headliner für das Green Juice Festival vom 3. bis 5. August 2023 stehen fest: Casper und die Donots kommen nach Beuel. An drei Tagen sollen jeweils 7500 Besucher kommen. Die Veranstalter haben einiges vor.

Diese Künstler kommen zum Green Juice Festival

Alte Bekannte sind die fünf Jungs aus Ibbenbüren, die Donots. Zuletzt waren sie 2018 auf dem Green Juice Festival. Weitere Künstler stehen ebenfalls fest: Schmyt begeistert seit Wochen das Tourpublikum in ganz Deutschland und ist sogar schon zum zweiten Mal im Park in Neu-Vilich zu Gast. 2015 war er mit seiner damaligen Band Rakede schon einmal zu Gast.

Apropos Familie: Bruckner sind zwei Brüder aus München, die irgendwo zwischen Pop und Indie unterwegs sind. Ennio hat schon mit vielen Größen aus dem Musikgeschäft zusammengearbeitet und ist jetzt zum ersten Mal mit seinem eigenen Album auf Tour. Dilla macht Musik, seit sie drei ist. Komplettiert wird die erste Bandwelle von My Ugly Clementine aus Wien, Power Plush aus Chemnitz und den Toys2Masters-Finalisten Ice Cream At The Alligator Park. Viele weitere Acts inklusive zwei weiteren Headlinern folgen in einer zweiten Bandwelle in einigen Wochen, so Organisator und Bruder Simon Reininger.