Rundgang durch Stadtteil : Was es im historischen Vilich zu entdecken gibt

Vilich Vilich hat aus historischer Sicht einige Höhepunkte zu bieten. Vieles, was zur Geschichte des Stadtteils gehört, ist heute noch gut sichtbar. Spaziergänger können ganz einfach die Sehenswürdigkeiten Vilichs erkunden.

Grabkreuze aus dem 16. Jahrhundert und die Heilige Adelheid: Das historische Vilich ist voller Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten, die Spaziergänger erkunden können. Der katholische Friedhof von Vilich gehört etwa zu den ältesten in Bonn. Ursprünglich ein Kirchhof, ist das Gräberfeld heute in städtischer Obhut. Heute ist auch nicht mehr zu erkennen, dass er zwischen dem ehemaligen Friedhof der 1765 durch ein Hochwasser zerstörten Pfarrkiche St. Paulus und der heutigen Stiftskirche St. Peter angelegt ist. Von den beiden historischen Begräbnisstätten sind nur noch die 243 Grabkreuze vor und in der Friedhofsmauer zu finden, deren frühesten Exemplare aus dem 16. Jahrhundert stammen.

Bemerkenswert sind heute noch einige wenige historische Gräber aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Das Grab des ersten Vilicher Bürgermeisters Leonhard Stroof (1809 bis 1825) ist verschollen. An ihn erinnert eine Gedenktafel auf der Rückseite des Hochkreuzes am Eingang des Friedhofs. Links daneben findet sich die Grabstätte seines Nachfolgers Gabriel von Pfingsten (1825 bis 1855). Das Hochgrab des dritten Bürgermeisters Ignaz Schnorrenberg liegt am ersten Weg rechts vom Eingang. Die Lage weiterer noch vorhandener bedeutender Grabstätten, wie das der Herren von der Wasserburg Lede, sind über eine Infotafel am Eingang des Friedhofs auszumachen. 1984 wurde der Friedhof in seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz gestellt. Der Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch, der auf dem Areal regelmäßige Führungen anbietet, hat die Situation vor Ort besonders im Blick.