Brennpunkt Endenicher Allee : Anwohner malen eigene Zebrastreifen auf die Fahrbahn

Sperrung an der A565-Abfahrt ab Herbst : Das könnten Alternativrouten zur blockierten Reuterstraße sein Ab Herbst drohen zweieinhalb Jahre Vollsperrung der Zufahrten zur Reuterstraße an der A565 in Bonn. Wo können Autofahrer dann langfahren? Die GA-Redaktion hat einige Ausweichstrecken in den Süden und ins Zentrum der Stadt ausprobiert.