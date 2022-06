Tipps für mehr Artenvielfalt : Duisdorferin überzeugt Friedhofsbesucher von Wildblumen-Wiese

Neuer Anlauf für eine alte Idee : Eine Rheinaue für Bonn und Bornheim Der Ortsausschuss Auerberg will eine alte Idee wiederbeleben: Im Grenzgebiet zwischen Bonn und Bornheim sollen am Rande von landwirtschaftlichen Flächen ein Naherholungsgebiet entstehen. Was sagen die Stadtverwaltungen?