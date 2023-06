Rheinufer in Bonn Landungsboot der Marine legt am Stresemannufer an

Auch die Lachs, das letzte Landungsboot der Marine befindet sich jetzt nach seinen ersten Stationen auf Borkum und in Düsseldorf auf Abschiedstour: Nach Bonn wird es noch in Köln (14. und 15. Juni), Duisburg (17. und 18 Juni) sowie in Emmerich (20. Juni) festmachen, bevor es im kommenden Jahr außer Dienst gestellt wird. Am kommenden Montag wird in Bonn auch die Marinekameradschaft „Eisbrecher Stettin“ während des „Open Ship“ von 10 bis 15 Uhr mit einem Pavillon an Bord vertreten sein und für Gespräche und Informationen zur Verfügung stehen. Gegen 16.30 Uhr kommt der Bonner Shanty-Chor an Bord und wird musikalisch für einen maritimen Abschied des Bootes begleiten. „Hoffen wir“, so Schiebert, „dass der Rheinpegel nicht zu sehr sinkt.“