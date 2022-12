Vor der Bonner Kreuzkirche : Lichtermarkt mit neuem Glanz

Julian Reininger von der Fünfdrei-Eventagentur (l.) sowie Pressepfarrer Joachim Gerhardt, Dietmar Pistorius, Superintendent der Evangelischen Kirche Bonn, Martina Baur-Schäfer, Leiterin des Evangelischen Kirchenpavillons (v.r.) und ehrenamtliche Helferinnen der Kirchengemeinde feierten am Freitagabend die Eröffnung des neuen Lichtermarktes an der Kreuzkirche. Foto: Sebastian Flick

Bonn Bis hinauf zur Kirchturmspitze leuchten die Lichter vor der Kreuzkirche. Auf dem Lichtermarkt geht es nicht um Kommerz, sondern um Begegnungen.



In großem Lichterglanz erstrahlt der Kaiserplatz vor der Kreuzkirche: Über 1000 Lämpchen sind schon von Weitem zu sehen und ragen fast bis zur Kirchturmspitze. Der Adventszauber an der Kreuzkirche lockt seit Freitag Besucher an, die abseits des großen Weihnachtsmarkt-Trubels einen Ort der Besinnlichkeit suchen.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr lädt auch in dieser Vorweihnachtszeit wieder ein Markt an der evangelischen Kreuzkirche zum geselligen Beisammensein bei Glühwein, Christstollen und Bratwurst ein und bietet einen attraktiven Anlaufpunkt für alle, die die Vorweihnachtszeit etwas ruhiger angehen möchten. „Hier zählt nicht der Kommerz. Hier geht es um Begegnungen. Dieser Lichtermarkt gibt uns die Gelegenheit zu zeigen, was Weihnachten wirklich bedeutet“, sagt Dietmar Pistorius, Superintendent der evangelischen Kirche Bonn.

Diese hatte nach der Premiere im vergangenen Jahr für dieses Jahr eine Erweiterung und Neuausrichtung des Adventszaubers fokussiert: „Uns fehlte noch ein Element, mit dem man Akzente setzen kann“, sagte Pistorius. Vor etwa einem halben Jahr fragte die evangelische Kirche Bonn bei der Fünfdrei-Eventagentur an und bekam prompt eine Zusage: „So etwas Nettes unterstützen wir gerne“, sagte Julian Reininger.

Dank des durch Fünfdrei neu erarbeiteten Konzeptes wurde der Kaiserplatz mit besonderer Illumination in Szene gesetzt. „Licht zieht sich als Motiv durch die Bibel als etwas, das Leben verändert und Leben möglich macht. In einer Zeit, in der Finsternis unseren Alltag erschwert, brauchen wir Orte, die den Alltag ein wenig erhellen“, sagte Pistorius bei der offiziellen Eröffnung des Lichtermarktes.

Ebenfalls zum neuen Konzept zählt ein musikalisches Programm: Chöre, Orchester und verschiedene Bands spielen nahezu jeden Abend vor der Kreuzkirche. Zudem gibt es Mitsingkonzerte. Einen musikalischen Höhepunkt erlebten die Besucher bereits am Freitagabend, als die Wiener Sängerknaben einige Weihnachtslieder zum Besten gaben. Zweifellos ein weiterer musikalischer Höhepunkt: Steve Hogarth, Sänger der britischen Band Marillion, gastiert mit seinem Soloprogramm am 9. Dezember in der Kreuzkirche.

Nicht nur am 9. Dezember, sondern jeden Tag bewundert werden kann ein inmitten des Kaiserplatzes aufgestellter großer Adventskranz in der Urform mit 24 Kerzen – eine Rarität in der heutigen Zeit. Das Café im Kirchenpavillon hat während der Öffnungszeiten des Lichtermarktes auch immer geöffnet. Angeboten werden hier Glühwein und Christstollen aus dem Ahrtal. Der Erlös aus dem Verkauf kommt den Flutopfern zugute. „Wir möchten bei unserem Lichtermarkt auch Menschen mit einbeziehen, denen es nicht so gut geht“, sagt Martina Baur-Schäfer, Leiterin des Evangelischen Kirchenpavillons. Das Café im Kirchenpavillon hat während des Lichtermarktes seine Öffnungszeiten geändert und kann ebenso wie der Lichtermarkt bis zum 22. Dezember montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 22.30 Uhr, samstags von 11 bis 22.30 Uhr und sonntags von elf bis 22 Uhr besucht werden.