Ehemalige Landtagsabgeordnete aus Beuel : Ein Leben lang für die Sozialdemokratie

Diskussion um Corona-Regeln : Maske im Klassenzimmer – Ja oder Nein? Einige Bundesländer haben die Maskenpflicht für Schüler aufgehoben, in NRW berät die Landesregierung darüber. Einem Bonner Vater liegt das Thema so am Herzen, dass er in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Katja Dörner um die Abschaffung der Maskenpflicht in Bonn bittet.