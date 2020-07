Einsatz von Polizei und Rettungsdienst : Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung am Bertha-von-Suttner-Platz

Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmittag an den Bertha-von-Suttner-Platz ausgerückt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Zwei Männer sind am Montagmittag am Bertha-von-Suttner-Platz aneinandergeraten. Nachdem einer der beiden Pfefferspray einsetzte, schlug der andere mit der Faust zu. Polizei und Rettungsdienst rückten aus.

Zwei Männer (31 und 45 Jahre) sind am Montagmittag am Bertha-von-Suttner-Platz in der Bonner Innenstadt aneinander geraten und haben sich gegenseitig verletzt. Einer der beiden hatte sich dem anderen um kurz vor zwölf Uhr in den Weg gestellt, woraufhin es zur Auseinandersetzung kam. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, soll einer von ihnen im Verlauf dann ein Pfefferspray gezückt und den anderen damit verletzt haben. Daraufhin soll der andere mit seinen Fäusten auf sein Gegenüber eingeschlagen haben.