„Willkommen Überwachungsstaat“ : Banneraktion gegen Kameratürme der Bonner Polizei

Bonn Bonner haben ein Banner an der Poppelsdorfer Allee in Bonn aufgehangen und kritisieren die Videoüberwachung der Polizei. Diese stellt seit einigen Monaten Kameratürme auf, um Straftaten zu vermeiden.

Mit einem Banner an der Poppelsdorfer Allee kritisiert eine anonyme Gruppe von Bonnern die Videoüberwachung der Polizei. „Willkommen Überwachungsstaat“ lautet die Aufschrift, mit der man nach eigener Aussage „ein Zeichen gegen das regelmäßige Aufstellen des mobilen Kameraturms“ setzen will. Seit einigen Monaten stehen die auffälligen Kameras an verschiedenen Plätzen in der Stadt. „Viele Bonnerinnen und Bonner sehen diese Entwicklung aus mehreren Gründen sehr kritisch. Zunächst schränken die Kameratürme Orte des sozialen Zusammentreffens ein. Gerade in Zeiten der Pandemie sind öffentliche Plätze aber wichtig, an denen sich Menschen unbeschwert an der frischen Luft treffen können, ohne dabei überwacht zu werden“, heißt es in einem anonymen Schreiben. Auch Anwohner würden „massiv in ihrer Privatsphäre eingeschränkt“.