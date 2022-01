Unfall beim Linksabbiegen : Zwei Autofahrer bei Kollision in Bonn-Endenich verletzt

Zwei Autofahrer bei Kollision in Bonn-Endenich verletzt

Bonn Bei der Kollision zweier Wagen sind zwei Autofahrer in Bonn-Endenich verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Mann übersah am Mittwochnachmittag beim Linksabbiegen das Auto eines 46-Jährigen. Der Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist beim Linksabbiegen in Bonn-Endenich mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann kam nach dem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Endenicher Straße in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher berichtete.