Unfall in Wachtberg-Werthhoven : Pkw-Fahrer wird bei Kollision auf der Fraunhoferstraße schwer verletzt

Unfall in Wachtberg-Werthhoven

Beim Versuch, links in die Wachtbergstraße abzubiegen, ist ein Pkw-Fahrer im Wachtberger Ortsteil Werthhoven auf der Fraunhoferstraße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Werthhoven Am Donnerstagnachmittag kam es auf einer Kreuzung im Wachtberger Ortsteil Werthhoven zu einer heftigeren Kollision. Dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt.

Gegen 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag wollte ein Pkw-Fahrer von der Fraunhoferstraße nach links in die Wachtbergstraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei ein entgegenkommendes Fahrzeug, das in Richtung Berkum unterwegs war.