Austausch zwischen Bonner Ehrengarde und jüdischer Gemeinde : Mit Kippa und Narrenkappe in der Synagoge

Verein in Köln

Der Verein „Kölsche Kippa Köpp“ (KKK) wurde im November 2017 gegründet und hat auch mehrere Mitglieder aus Bonn. Er knüpft mit seinem Namen an den früheren jüdischen Karnevalsverein „Kleiner Kölner Klub“ an, der seine Aktivitäten wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten einstellen musste. Einigen Mitgliedern gelang die Flucht ins Ausland, andere kamen in Ghettos und Lagern um.

Die Kippa Köpp wollen deutlich machen, dass jüdische Kölner immer Teil des vielfältigen karnevalistischen Lebens in der Stadt waren. Im Verein sind Juden und Nichtjuden gemeinsam aktiv.

Am Sonntag, 12. Februar, ab 12 Uhr feiern die KKK zum ersten Mal eine eigene Karnevalsveranstaltung „Ov krüzz oder quer - Mer Jüdde fiere Fasteleer“ im Stapelhaus, Frankenwerft 35, in der Kölner Altstadt. Eintritt 27,50 Euro, Kartenbestellung per E-Mail an info@kippakoepp.koeln.