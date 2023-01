DWD rechnet mit weiterem Schnee : Schneefall am Freitag sorgte für Chaos auf den Straßen

Am Freitag hat der Schneefall in Bonn und der Region für Chaos auf den Straßen gesorgt. Foto: Petra Reuter

Update Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der Schneefall in Bonn und der Region hatte am Freitag gravierende Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die SWB meldeten einige Verspätungen und Ausfälle. Auch die Polizei verzeichnete mehrere Unfälle. Ab der Nacht zum Sonntag ist erneut Schneefall angekündigt.



Der anhaltende Schneefall in Bonn und der Region hat am Freitagnachmittag für Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr und mehrere Unfälle gesorgt. Die Stadtwerke (SWB) Bus und Bahn meldeten am Nachmittag per Twitter, dass es im Bonner Gebiet aufgrund der Witterungsbedingungen „auf fast allen Bus- und Bahnlinien zu Verspätungen und Behinderungen“ komme. Seit dem frühen Freitagabend haben die Schneefälle nachgelassen. Es komme aber insbesondere bei den Buslinien in den Höhenlagen noch zu Störungen, so eine Sprecherin der Stadtwerke am Abend. Auch in den Rheinbacher Höhenorte waren einige Straßen für Autos nur noch schwer passierbar.

Die Polizei Bonn (zuständig für Bonn, den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sowie für Königswinter und Bad Honnef) verzeichnete bis Freitagnachmittag vor allem in Rheinbach und Meckenheim rund 30 Einsätze, meist Blechschäden. In drei Fällen wurden Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Polizei beklagte gegenüber dem GA, dass einige Autofahrer noch mit Sommerreifen unterwegs waren. Danach habe es allerdings keine größeren Einsätze mehr gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagvormittag.

In Rheinbach-Loch an der L493, Höhe Freudenblick, stand zeitweise der Verkehr wegen schneeglatter Fahrbahn. Der Winterdienst wurde angefordert.

Auf der B56 zwischen Miel und Buschhoven hatte es an der Kreuzung „Vier Bänke“ gegen 14.30 Uhr einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto im Straßengraben landete. Verletzt wurde niemand, es bildete sich aber ein langer Stau.

Im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis meldete die Polizei ebenfalls keine gravierenden Unfälle. Auch hier blieb es bei Blechschäden.

Das kommunale Entsorgungsunternehmen Bonnorange war laut eigenen Angaben mit elf Streufahrzeugen (sieben großen und vier kleinen) im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Zudem waren 24 Kräfte im Einsatz, die per Hand auf glatten Flächen streuen. Die Streueinsätze liefen noch bis Freitagabend.

Keine Unfälle im Siebengebirge

Im Siebengebirge verzeichnete die Polizei ebenfalls keine gravierenden Verkehrsunfälle. „In Bad Honnef und Königswinter gab es bisher nichts. Und auch aktuell laufen keine witterungsbedingten Einsätze“, teilte Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage des GA mit. Bis zum späten Nachmittag bedeckte lediglich eine dünne Schneeschicht die Dächer in Bad Honnef. Die Straßen blieben bis dahin weitgehend frei von Eis und Schnee.

Starke Schneefälle und glatte Straßen im Kreis Adenau

Auf sämtlichen Straßen in der Verbandsgemeinde Adenau kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf der Bundesstraße 412 bei Kempenich kamen sowohl Lkw als auch mehrere Pkw zum Stillstand. Wegen der starken Schneefälle waren viele Straßen äußerst glatt. Viele waren noch mit Sommerreifen unterwegs, wie die Einsatzkräfte am Freitagabend mitteilten. Die Polizei Adenau musste am Nachmittag zu mehr als zehn Verkehrsunfällen ausrücken.

DWD rechnet ab Nacht zum Sonntag mit weiterem Schnee

Am Samstag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin kühl, aber überwiegend trocken. Die Temperaturen sollen zwischen -2 und 5 Grad liegen; dazu kommt ein schwacher, teils auch mäßiger Wind.

Ab der Nacht zum Sonntag gibt es weiteren Schneefall. In diesem Zusammenhang warnt der DWD auch vor Glätte auf den Straßen. Das Thermometer zeigt bei mäßigem Wind zwischen 0 und 2 Grad an. Am Montag soll es weiterhin schneien.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)