Neue Corona-Schutzverordnung gilt ab Freitag : Museumsbesuche in Bonn ohne 3G-Nachweis möglich

Bonn Für Besucher des Stadthauses gilt weiterhin die Maskenpflicht und das Vereinbaren eines Termins. Jugendliche ab 15 Jahre gelten als getestet, wenn sie einen Schülerausweis vorlegen.

Ab Freitag gilt NRW-weit und somit auch in Bonn für den Einlass zu vielen Veranstaltungen und Angeboten die sogenannte 3-G-Beschränkung. Das heißt, Zugang haben seit mindestens zwei Wochen Durchgeimpfte, Genesene oder Getestete, die einen entsprechenden Nachweis vorzulegen haben. Wie die Stadt mitteilte, gelten die 3G-Beschränkungen nicht für den normalen Besuch zum Beispiel von Museen oder Bibliotheken. Für die Volkshochschule gilt der 3G-Nachweis hingegen bei Präsenzkursen und -veranstaltungen. Am Platz im Kurs dürfen Teilnehmer die Maske ablegen. Es gilt Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden.

Die 3G-Beschränkungen gelten nach Auskunft des NRW-Gesundheitsministeriums nicht für Unternehmen oder Behörden, also am Arbeitsplatz. „Die Maskenpflicht gilt nur für Innenräume mit Publikumsverkehr – dort, wo nur Beschäftigte zusammentreffen, gelten die Vorgaben des Arbeitsschutzes, die aber oft im Ergebnis deckungsgleich sind“, teilte ein Ministeriumssprecher mit und ergänzt: „In Bereichen mit Kundenverkehr, für die geregelten Dienstleistungen etc. gelten die Regelungen auch für Arbeitgeber.“

Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenzwerten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Bus und Bahn, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz). Da körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Besuche beim Friseur, im Kosmetikstudio oder beim Masseur in der Regel in Innenräumen stattfinden, gilt auch dort neben dem 3G-Nachweis weiterhin die Maskenpflicht.