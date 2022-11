Karneval in Bonn : Der erste Schritt in die Session

Bonn Für die Jecken in Bonn ist der „Kamelle, Kamelle" erschienen: der Kalender mit allen Terminen der Session.

Der neue Kamelle-Kalender ist ein bisschen dünner ausgefallen, als man es von vor Corona kennt. „Aber er ist genauso aussagekräftig“, betonte Michael Schmidt, der das Heft für den Festausschuss Bonner Karneval erstellt hat. Dessen Präsidentin Marlies Stockhorst überreichte am Montag den druckfrischen Kalender im Alten Rathaus an Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Der Kalender mit dem Foto von einer Bonner Familie vor dem Alten Rathaus führt alle Karnevalstermine der an den Festausschuss angeschlossenen Vereine auf, die ihm gemeldet wurden. Rund 170 Veranstaltungen vom Sessionsauftakt am Freitag bis zum Rosenmontagszug am 20. Februar 2023 sind jetzt darin verzeichnet, gut 90 weniger als in normalen Jahren, so Schmidt. Während die großen und größeren Gesellschaften ihre Sitzungen schon frühzeitig geplant haben, seien vor allem die kleinen Gruppen bis zum Meldeschluss vorsichtig gewesen.