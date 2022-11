Etwas weniger, aber trotzdem schön : “Bonn leuchtet“ lässt die Bonner Innenstadt strahlen

Die Bonner Innenstadt leuchtet dieses Wochenende besonders hell: „Bonn leuchtet“ weckte das Interesse vieler Schaulustige. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn „Bonn leuchtet“ ist in diesem Jahr etwas abgespeckt, zog aber am Samstag trotzdem mit Mitmach-Tanz, Feuerspuckern, Stelzenläufern, Lichtinstallationen und 40 internationalen Foodtucks trotzdem viele Menschen an. Am Sonntag geht es verkaufsoffen weiter, abends gibt es auch wieder Attraktionen in der Einkaufszone.



Von Stefan Knopp

Eine Frau hielt mit dem Fahrrad an, um eben schnell ein Foto zu machen, von dieser blauen Hand, die auf dem Remigiusplatz in Richtung Münster zeigt. Sie hatte gehört, dass das zu „Bonn leuchtet“ gehört. Am Samstagabend hatte sie keine Zeit. Aber das motiviere, nochmal wiederzukommen und die restlichen Installationen von Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld zu suchen. Dazu hat sie am Sonntag noch mal Zeit, wenn die Aktionstage mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Zielgerade gehen.

Rathaus bleibt dieses Jahr dunkel

Alles ist ein bisschen weniger, das fiel auch den Leuten auf, die am Samstag in der Innenstadt unterwegs waren. „Es war vor drei Jahren schöner, als das Rathaus beleuchtet war“, meinte Stephanie Büsgen aus Beuel. Das war in diesem Jahr von Seiten der Politik nicht erwünscht, berichtete Maike Reinhardt von city-marketing: Gebäude anstrahlen, das sei nicht mehr zeitgemäß, so die Argumentation. In Zeiten des Energiesparens stimmt das wohl. Aber technisch geht es auch günstig: Die zehn Flammersfeld-Leuchthände verbrauchen laut Reinhardt gerade mal 120 Watt Strom.

Foto: Meike Böschemeyer 35 Bilder „Bonn leuchtet“ in der Bonner Innenstadt

Man behalf sich anderweitig: Stelzenläufer mit LED-beleuchteter Kostümierung bewegten sich durch die Straßen, vor dem Alten Rathaus tanzten Thomas Zimmermann und Mitarbeiter zu fetziger Musik mit leuchtenden Ketten, und enorm viele Menschen tanzten mit. Und mehrmals am Abend sah man einen Feuerschlucker, Musiker und Akrobaten. Das alles sieht man auch am Sonntag ab 17.30 Uhr. Stephanie Urban und Daniela Thelen, die das Leuchten suchten, hätten ein bisschen mehr erwartet. „Aber alle reden vom Energiesparen, da würde das vielleicht nicht so passen.“ Reinhardt zog für den Samstag eine sehr positive Bilanz. „Das zeigt, dass das total greift.“ Leider hatte es am Freitag geregnet, aber für den Sonntag ist sie zuversichtlich, dass es trocken bleibt.

Sie hatte auch 120 kleine bunte Discokugeln an die Geschäftsleute und Bewohner der Innenstadt verteilt, die sie in ihre Fenster hängten – natürlich nicht auf Schaufensterhöhe, man muss den Blick etwas heben. Polly (10), Fritzi (7) und Smilla (7) machten da ein Spiel draus: die „Discokugel-Schnitzeljagd“. Über dem Bekleidungsgeschäft AppelrathCüpper fanden sie gleich drei, die ziemlich kreativ angebracht waren. „Ich finde es schön, das mit den Lichtern“, fand Polly. Fritzi gefiel vor allem das Riesenrad auf dem Münsterplatz. Bei ihnen war Grischka Petri, der auch die blaue Hand fotografierte, „weil ich auf schlumpfblaue Sachen stehe“. Bonn leuchte weniger als in früheren Tagen, fand er. „Vielleicht hat sich der Charakter etwas verschoben vom Lichterfest zur Kirmes mit Licht.“

Neben Beleuchtungen auch andere Attraktionen

Auf dem Münsterplatz stehen neben dem Riesenrad auch ein Kinderkarussell und ein Kinderbungee, rundherum findet man die unterschiedlichsten Foodtrucks. Dort herrschte am Samstag viel Andrang, wobei nicht alle Wagen gut angelaufen wurden – einer hatte schon um 19 Uhr wieder abgebaut. Beim Veggiewerk, wo man sehr leckere vegane Gerichte von Currywurst über Burger bis Döner mit Pommes essen kann, lief es „eher schleppend, aber nicht schlecht“, befand Verkäuferin Sabrina Krauß. „Wir haben schon gedacht, dass es ein bisschen besser wäre.“ Der Wagen war schon beim Bonn-Fest da, da kam Veganes gut an. Vielleicht ist die Auswahl ringsherum zu groß: Immerhin findet man in den Straßen 40 Trucks mit Essen aus aller Welt. „Aber solange die Leute überhaupt Interesse an veganem Essen haben, sind wir ganz zufrieden.“ Auf jeden Fall würde man wiederkommen. „Wenn Bonn uns wieder haben möchte, warum nicht?“

Für die „Gerücheküche“ aus Lohmar lohnt es sich scheinbar, für Bonn leuchtet in die Einkaufszone zu kommen. „Wir sind zum sechsten Mal in Folge hier“, sagte Andrian Moser. Auch beim Bonn-Fest traf man ihn mit seinen Gewürzen, Leckereien und Seifen an. „Es zahlt sich aus.“ Das liege sicher auch an der Atmosphäre in der Stadt. „Dieses Jahr ist es etwas weniger.“ Aber man habe es schön gemacht. Moser steht auf dem Remigiusplatz, gleich neben der blau leuchtenden Hand und neben AppelrathCüpper. Dort war am Samstag durchaus etwas los, aber es sei schwer zu sagen, ob das an Bonn leuchtet oder an der Rabattaktion liege, meinte eine Mitarbeiterin. Es waren viele Menschen in den Straßen, das merkte man auch im Geschäft. Man habe am Samstag ein ordentliches Geschäft gemacht, sagte Geschäftsleiter Holger Lukschütz. „Für uns hat Bonn leuchtet einen guten Anstoß gebracht. Das Wichtigste ist aber, dass die Stadt belebt wird.“

Viele Leute draußen, also auch viele im Laden, das konnte Helga Bursch bei Eterna in der Sternstraße nicht bestätigen. „Da ist es, wenn Bonn nicht leuchtet, besser.“ Die Menschen draußen seien eher zum Gucken da. Aber auch das kann natürlich dazuführen, dass Geschäfte wahrgenommen werden. Busch hofft auf den Sonntag.