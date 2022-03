Infas-Studie : Kaum Veränderungen

Bonn Die Anteile der Verkehrsträger sind in 17 Jahren fast gleich geblieben Infas-Studie: 57 Prozent der Wege legten Bonner 2017 mit dem Auto zurück

Auf dem Weg zur lebenswerteren und klimaneutralen Stadt bis zum Jahr 2035 ist die Verkehrswende für die jetzige Stadtregierung ein wichtiger Baustein. Das in Bonn ansässige Meinungsforschungsinstitut Infas hat die Mobilität in Deutschland 2017 in einer groß angelegten Studie untersucht. Auch das regionale Verhalten hat Projektleiter Robert Follmer unter die Lupe genommen. Dafür werden 1355 Bonner Haushalte befragt. Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass sich das Nutzungsverhalten der Bürger in 15 Jahren kaum verändert hat. Der sogenannte Modal Split, also die jeweiligen Anteile der unterschiedlichen Verkehrsträger an den Gesamtwegen unterschied sich 2002 und 2008 kaum signifikant von 2017. 2002 machte der motorisierte Individualverkehr (MIV) 41 Prozent des Gesamtverkehrs aus, 17 Prozent legten als MIV-Beifahrer Strecken zurück. 24 Prozent ihrer Wege legten Bonnerinnen und Bonner zu Fuß zurück, neun Prozent mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und wiederum neun Prozent mit dem Rad.