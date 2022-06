Stadt will Architekten beauftragen : Neues Sport- und Begegnungszentrum für den Bonner Norden

Landtagswahl in Bonn : Zu Besuch bei der Stimmauszählung im Wahlbüro in Auerberg Wenn die letzten Wähler aus der Kabine kommen, beginnt für die Helfer in einem Wahlbüro in der Hedwigschule in Auerberg die heiße Phase der Stimmauszählung. Wir haben sie begleitet.