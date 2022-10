Bonn-Friesdorf : Räuber überfallen Hausbewohner und lassen sie gefesselt zurück

Bonn Zwei Männer haben ein Ehepaar in seinem Haus in Bonn-Friesdorf überfallen. Die Täter gingen dabei brutal vor und ließen die Bewohner gefesselt und geknebelt zurück.

Zwei unbekannte Täter haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in Bonn-Friesdorf vergangenen Freitag überfallen und sie gefesselt und geknebelt zurückgelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Täter das Haus in der Annaberger Straße am Freitagabend gegen 19.30 Uhr überfallen haben. Dabei sollen die beiden Männer an der Haustüre geklingelt und sich als Paketboten ausgegeben haben.