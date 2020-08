Einsatz am Bertha-von-Suttner-Platz : Straßenbahn und Polizeiauto kollidieren in Bonn

Bonn Ein Polizeiauto ist am Bertha-von-Suttner-Platz am Dienstag mit einer Straßenbahn der Linie 66 zusammengestoßen. Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Eine Straßenbahn der Linie 66 ist am späten Dienstagnachmittag am Bertha-Von-Suttner-Platz mit einem Polizeifahrzeug zusammengestoßen. Dabei wurden drei Polizisten leicht verletzt sowie eine weitere Person in der Bahn, wie die Leitstelle der Polizei am Abend auf Anfrage mitteilte.