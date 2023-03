Schauspiel, Film, Klettern Welches Osterferienprogramm bietet Bonn und die Region?

Die Natur bringt im Frühling die schönsten Farben hervor. Nach einer Exkursion an der frischen Luft stellen Kinder eigene Farben her, kreieren Blütenbilder und setzen Muster und Farben neu in Szene. Zu den Kunstwerken zählen auch kleine Leckereien. Im Anschluss an den Workshop findet eine Vernissage statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.