„Die Familie kommt“ im Bonner Pantheon : Feinsinnige Wirren um eine Familienfeier

Gleich kommt die Verwandtschaft: Tanja Gottschalk und Alessandro Grossi in ihren Rollen in der Pantheon-Lounge. Foto: Richard Bongartz

Bonn Die Vorbereitungen einer Familienfeier stellt das Leben des gastgebenden Ehepaares häufig auf die Probe. Die Facetten zwischen Euphorie und Resignation haben die Bonner Schauspieler Tanja Gottschalk und Alessandro Grossi feinsinnig in „Die Familie kommt“ im Pantheon seziert.

Bei den Vorbereitungen zur Feier ließen Gottschalk und Grossi kaum etwas aus, was manchem in längerer Beziehung bekannt vorkommen dürfte: Die Verabredung zum Sex, ungebügelte Servietten und die große Vorfreude auf die Sippschaft: „Vielleicht werden die ja überfahren. Die sind ja schon alle über 35. Da ist man nicht mehr so gut zu Fuß“, so der Hausherr. Die beiden wollten sich besten Schampus und reinen Wein einschenken, Onkel Horst aber nur mit umgefüllten Rotkäppchen-Sekt und Rebensaft aus dem untersten Supermarktregal abfüllen. Alles garniert mit Gesang zum Klavierspiel von Toni Schüller mit Samba-Melodien und hymnischem Piano.