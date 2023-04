Blind Auditions bei „The Voice Kids“ Moritz aus Rhöndorf begeistert Jury und Publikum

RHÖNDORF. Der 12-Jähre Moritz aus Rhöndorf ist weiter im Rennen um den Titel „The Voice Kids“. Bei den sogenannten „Blind Auditions“ der Musik-Castingshow für Kinder konnte er am Freitag mit seinem Song „Blurry Eyes“ von Michael Patrick Kelly die prominenten Juroren begeistern. Sowohl Sängerin Lena Meyer-Landrut, als auch Michael Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ sowie Deutsch-Pop-Barde Wincent Weiss wollten den Sibi-Schüler in ihr Team holen, lediglich Singer-Songwriter Alvaro Soler drückte nicht auf den Buzzer – und konnte selbst nicht so recht erklären, wieso eigentlich nicht: „Manchmal bin ich ein wenig komisch.“ „Ich kann nicht verstehen, wie man da nicht drücken kann“, sagte Lena, die bereits nach wenigen Takten für Moritz gebuzzert hatte: „Ich finde Moritz hat mit so viel Gefühl gesungen. Ich habe es dir richtig geglaubt und abgenommen – eine ganz, ganz tolle Performance“. Die Entscheidung, in welches Team er geht, fiel dem 12-Jährigen entsprechen leicht: als sich Lena während seines Auftritts zu ihm umgedreht habe, „habe mich total gefreut. Von Anfang an wollte ich zu Lena. Das hat mich völlig geflasht“.