Weinprobe mit frisch gekürter Königin Das erwartet Besucher beim Pfingstweinmarkt der Ahr

Auf dem Marktplatz in Ahrweiler steht am Pfingstwochenende von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, der Pfingstweinmarkt der Ahr auf dem Programm. Besonderer Höhepunkt ist die feierliche Proklamation der neuen Gebietsweinkönigin der Ahr am Freitag um 19.30 Uhr. Zuvor öffnen schon um 17 Uhr die Weinstände der acht teilnehmenden Weinbaubetriebe, ab 18 Uhr spielt die Band Word up live. Am Samstag öffnen die Weinstände um 14 Uhr, zwischen 14:30 und 15:30 Uhr gibt die neue Ahrweinkönigin eine Autogrammstunde. Ab 15 Uhr ist wieder Livemusik, bevor um 20 Uhr „die 80-er und 90-er Party“ beginnt. Am Pfingstsonntag machen die Weinstände schon um 11 Uhr auf, ab 12 Uhr stellt die neue Ahrweinkönigin die acht teilnehmende Weingüter vor. Um 14 Uhr spielt die Band „Barlala“ und ab 18 Uhr „Skybagg“. Auch am Pfingstmontag sind die Weinstände ab 11 Uhr besetzt, von 12 bis 18 Uhr gibt es Jazzmusik mit Tri3o.