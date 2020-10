Füllmaterial im Abflussrohr : Brandursache am Bad Neuenahrer Thermalbadehaus ermittelt

Die Brandursache für das Feuer im Thermalbadehaus konnte ermittelt werden. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr Der Grund für den Brand im Thermalbad Bad Neuenahr konnte ermittelt werden. In einer Zwischendecke des ehemaligen Badehauses befand sich Füllmaterial in einem Abflussrohr, welches durch Arbeiten im Gebäude in Brand gesetzt wurde.

Der Großbrand im Thermalbad in Bad Neuenahr in der Nacht zum 22. September entstand in einer Zwischendecke des sogenannten ehemaligen Badehauses. Das teilte die Kriminalinspektion Mayen, die die Ermittlungen übernommen hatte, am Freitag mit.

An den Bereich schließt sich außerhalb ein Flachdach des Thermalbad-Neubaus an. Dort wurden am Vormittag des 21. September per Gasbrenner erhitzte Bitumenbahnen bei Dachdeckerarbeiten verlegt. Durch die bei diesen Arbeiten entstandene Hitze ist laut Kripo eine vor Jahrzehnten mit Maurerputz oberflächlich verschlossene Wandöffnung unbemerkt wieder freigelegt worden. An diese Wandöffnung mündete ein altes Abluftrohr in die Außenwand.