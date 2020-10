Rettungswesen : Eine halbe Million Euro für den Katastrophenschutz in Ahrweiler

Eine halbe Million Euro für den Katastrophenschutz in Ahrweiler

KREIS AHRWEILER Im Bad Neuenahrer Feuerwehrhaus fand die Übergabe von neuen Fahrzeugen und Geräten statt. Außerdem wurde den Einsatzkräften für ihr Engagement am Thermalbadehaus gedankt.

Dem Kreis Ahrweiler sind seine Feuerwehren lieb und teuer. Rund eine halbe Million Euro haben Fahrzeuge und Ausrüstung gekostet, die Landrat Jürgen Pföhler im Bad Neuenahrer Feuerwehrhaus den Delegationen aus den Kreiskommunen für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz übergeben hat. Wobei Pföhler den rund 2000 Feuerwehrleuten für ihren ehrenamtlichen Einsatz Respekt zollte. „Die Katastrophenschutzeinheiten sind keine Freizeiteinrichtungen für technikbegeisterte Menschen, sondern gehören zur unverzichtbaren Infrastruktur für unsere Bevölkerung“, hob der Kreischef die Bedeutung des Ehrenamtes hervor. Dies besonders auch mit Blick auf den jüngsten Großbrand in Bad Neuenahr, bei dem Einheiten aus dem ganzen Kreis Ahrweiler mehr als 20 Stunden lang im Einsatz waren. Da habe sich ausgezahlt, dass Kreis und Kommunen auf gute Ausstattung setzen. Seit 2009 habe der Kreis, so Pföhler vor dem Plenum der Wehrleute um Kreisfeuerwehrinspekteur Michael Zimmermann, rund vier Millionen Euro in den Brand- und Katastrophenschutz investiert.