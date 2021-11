Helfer an der Ahr : Initiatoren des Helfer-Shuttles mit Landesverdienstorden geehrt

Die Initiatoren des Helfer- und des Spendenhuttles wurden mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Marc Ulrich (ganz links) und Thomas Pütz (ganz rechts) nahmen die Auszeichnung am Montag in Mainz entgegen. Foto: Martin Gausmann

Mainz / Kreis Ahrweiler Thomas Pütz und Marc Ulrich sind für ihre Fluthilfen mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet worden. Sie sind die Initiatoren des „Helfer-Shuttles“. Knapp 100.000 Helfer konnten sie so ins Ahrtal bringen.

Unmittelbar nach der Flutkata­strophe ermöglichten es Thomas Pütz und Marc Ulrich durch ihren „Helfer-Shuttle“ Tausenden Freiwilligen, sich im Ahrtal zu engagieren. Zudem entwickelten sie eine digitale Plattform für die Vermittlung von Hilfsangeboten. Am Montag erhielten die beiden jungen Männer in Anerkennung dieser Leistungen den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt überreichte insgesamt zehn Frauen und Männern den Verdienstorden im Festsaal der Staatskanzlei.

Nach der Flut hätten Ulrich und Pütz das logistische Problem bei der Koordinierung ehrenamtlicher Hilfe erkannt und den Shuttle-Service initiiert, der inzwischen mehr als 100.000 Freiwillige organisiert ins Flutgebiet gebracht hat. Sie entwickelten zudem die digitale Plattform #SolidAHRität, um Hilfsangebote zu erfassen und bedarfsgerecht in die vielen Gemeinden entlang der Ahr zu vermitteln. Ein weiteres Erfolgsprojekt ist das Helfercamp in Grafschaft. Und zuletzt mit dem „Spenden-Shuttle“ hätten sie erneut eine einzigartige Plattform geschaffen, die die gezielte Verteilung von Spendengeldern auch in der Zukunft ermögliche, so Ministerin Schmitt.