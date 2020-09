Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht : Bad Breisigs Bürgermeister nach Unfall schwer verletzt

Bad Breisig Bad Breisigs Stadtbürgermeister Udo Heuser ist bei einem Unfall in Niederzissen schwer verletzt worden. Der 58-Jährige war auf einem Fahrrad unterwegs, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Bad Breisigs Stadtbürgermeister Udo Heuser ist bei einem Unfall in Niederzissen schwer verletzt worden. Heuser (58) war am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad unterwegs, als ihm auf Höhe der Autobahnauffahrt auf der L 111 von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen worden. Beim Zusammenprall verletzte sich Heuser so sehr, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Koblenz geflogen werden musste. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.