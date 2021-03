Kandidatenporträt: Landtagswahl in Rheinland-Pfalz : Busfahrer auf dem Weg nach Mainz

Serie Kreis Ahrweiler SPD-Kandidat Michael Köhler will weniger Steuerlast und Krankenhäuser unabhängig von Gewinn. Der 48-jährige Sozialdemokrat ist von Beruf Busfahrer bei der DB Regio Bus und möchte das Direktmandat im Landtagswahlkreis 14 holen.

Seit 2019 sitzt Köhler für die Sozialdemokraten im Altenahrer Verbandsgemeinderat, 2017 wurde er Parteimitglied. Das politische Engagement ist für ihn, so wirkt es, die konsequente Fortführung seiner früheren Arbeit als Betriebsrat, die er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, den Ahrweiler Verkehrsbetrieben, ausübte. Damals, erzählt Köhler, habe er „Blut geleckt“, sich für Kollegen zu engagieren. Die Landtagskandidatur kam für ihn gleichwohl überraschend. Als Hilmar Kretzer, der Vorsitzende des Ortsvereins Kalenborn, dem Dernau zugordnet ist, sich Anfang 2020 bei ihm meldete, habe er erst einmal geschluckt, sich zunächst gefragt, ob Kretzer den richtigen anrief. Doch Kretzer habe ihm erläutert, dass zu viele Studierte in den Parlamenten vertreten seien.

Politisch ist es für Köhler am wichtigsten, den Tourismus, den Einzelhandel und überhaupt die Wirtschaft im Wahlkreis wieder ans Laufen zu bringen. Wie das funktionieren soll? Zum Beispiel, indem Eigentümer von Geschäftsarealen ihre Miete beziehungsweise Pacht etwas senken. Zudem will er sich dafür einsetzen, dass Unternehmen Steuererleichterungen erhalten.

Um tatsächlich in den Landtag einzuziehen, ist Köhler auf das Direktmandat angewiesen. Ein Einzug über die Landesliste ist unwahrscheinlich angesichts von Platz 50, den er dort einnimmt. So muss er unter anderem an CDU-Mann Horst Gies, dem bisherigen Inhaber des Direktmandats, vorbei, um tatsächlich künftig in Mainz Berufspolitiker zu werden. Köhler zeigt sich diesbezüglich kämpferisch. „Ich weiß, dass mich viele wählen, die sonst nicht SPD wählen“, sagt er. Und er denke nicht, dass Gies noch mal so stark wie beim letzten Mal abschneidet, schon deshalb, weil diesmal auch die Freien Wähler mit einem Direktkandidaten vertreten sind.