Bewohner sterben in der Sturzflut : Zwölf Tote in Sinziger Lebenshilfehaus

Das Behindertenwohnheim in Sinzig nach dem Unwetter. Foto: dpa/Thomas Frey

Sinzig Die Flutwelle überraschte die Bewohner des Lebenshilfehauses in Sinzig in der Nacht. Zwölf Bewohner starben, als die Wassermassen in das Erdgeschoss des Gebäudes eindrangen.

Es hat nur drei Minuten gedauert. Dann war der Pegel der Ahr so hoch angestiegen, dass es kaum mehr ein Entrinnen gab für die Bewohner der „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung“ in Sinzig: In der Nacht zu Donnerstag wurden zwölf Bewohner von den ansteigenden Fluten im Erdgeschoss überrascht. Das bestätigten Mitarbeiter der Einrichtung. Die Menschen hätten sich nicht mehr retten können. Und sie konnten auch nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Bewohner in der oberen Etage waren über Stunden eingeschlossen. Die Feuerwehr hatte die Eingeschlossenen zwischenzeitlich über Boote versorgt, bevor diese dann in Sicherheit gebracht werden konnten.

„Unfassbar“, so kommentiert der bis ins Mark erschütterte Vorsitzende der Lebenshilfe, Ulrich van Bebber, das schlimme Unglück. „Wir sind alle entsetzt, fassungslos und unendlich traurig. Unsere Trauer und unser Mitgefühl gelten vor allem den Eltern, Familien, Freunden und Angehörigen“, so der Vorstand der Lebenshilfe zu der Katastrophe.