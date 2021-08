3000 Menschen müssen aus ihren Wohnungen : Weltkriegsbombe soll in Köln-Raderberg entschärft werden

Köln In Köln-Raderberg wurde am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden, die noch am selben Tag entschärft werden soll. Rund 3000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehr.



In Köln-Raderberg ist am Montag bei Bauarbeiten auf dem abgesperrten Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Köln-Bonntor eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Stadt Köln mitteilte, muss die Bombe noch am Montag entschärft werden. Der Bereich um den Fund herum wird deshalb evakuiert. Rund 3000 Menschen sind laut Stadt von der Evakuierung betroffen.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind derzeit dabei, bei den betroffenen Anwohnern zu klingeln und sie zu informieren. In einem zweiten Klingeldurchgang stellt das Ordnungsamt sicher, dass alle Personen den Bereich tatsächlich verlassen haben. Um den betroffenen Bereich herum werden Straßensperren aufgebaut. Wann der Bereich evakuiert ist und die Entschärfung beginnen kann, war am Mittag noch nicht abzusehen. Betroffen von der Evakuierung sind auch mehrere Schulen und Kitas sowie eine Einrichtung der Rheinenergie.

Die Stadt hat in der Sporthalle am Südstadion (Vorgebirgsstraße 76) eine Anlaufstelle für alle Kölner eingerichtet, die ihre Wohnungen verlassen müssen. Weitere Informationen erhalten Betroffene beim Bürgertelefon der Stadt Köln unter 115 oder unter 0221/2210 sowie beim Servicetelefon des Ordnungsdienstes unter 0221/221 32000.

Bei dem Fund handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Betroffen von der Sperrung sind auch die Bus-Linien 106, 132, 133 und 142 der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Der Güter- und Bahnverkehr auf dem Streckennetz der Deutschen Bahn sowie der Luftraum werden kurzfristig für den Entschärfungszeitraum unterbrochen beziehungsweise gesperrt.

Die Stadt Köln rät dazu, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren. Für den Verkehr gesperrt wird unter anderem die Bonner Straße zwischen Rolandstraße/Teutoburger Straße und Marktstraße. Der Bonner Wall wird zwischen Vorgebirgsstraße und Siegfriedstraße/Alteburger Wall gesperrt. Der Bischofsweg wird zwischen Vorgebirgsstraße und Kreuznacher Straße/Marktstraße gesperrt. Frei bleiben die Vorgebirgsstraße und die Rolandstraße.

