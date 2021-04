Im Einsatz : Piloten von Polizeihubschrauber in Brühl mit Laserpointer geblendet

Piloten von Polizeihubschrauber in Brühl mit Laserpointer geblendet

Brühl-Badorf In Brühl ist die Bestzung eines Polizeihubschraubers während einer Fahndung von einem Laserpointer geblendet worden. Beamte am Boden konnten zwei verdächtige Personen ausfindig machen.

Am späten Mittwochabend kreiste ein Polizeihubschrauber aufgrund einer Fahndung ü ber dem Brühler Ort Badorf. Die Besatzung unterstütze weitere Polizisten am Boden bei der Suche nach einer Person.

Als der Hubschrauber über die Von-Droste-Hülsdorff-Straße flog, wurden die Beamten plötzlich von zunächst Unbekannten mit einem Laserpointer geblendet. Die Piloten meldeten den Zwischenfall an Einsatzkräfte am Boden. Diese trafen zwei Personen mit einem Hund an. Beide Personen stritten den Vorwurf ab.