Rheinische Redensarten : Isch krieje noch ne Bejoovung

Rheinland Wir stellen bedeutungstiefe und schöne Redewendungen vor.

An manchen sprachlichen Überbleibseln kann man alte Zeiten ablesen wie ein Archäologe dies an Erdschichten zu tun vermag. Das ist der Fall bei einer rheinischen Redensart, die uns eine nach eigenem Bekunden „eifrige Leserin“ zugeschickt hat.

Bedeutung ist weiter gefasst

Tatsächlich ist die Bedeutung allerdings weiter gefasst. Das Wort hat sowohl Adam Wrede in seinem Kölnischen Standardwörterbuch erwähnt wie auch Sprachforscher Peter Honnen in seinem Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr.