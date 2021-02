Besorgter Anrufer : Schiefe Kirchturmspitze ruft Kölner Feuerwehr auf den Plan

Köln Ein Kölner hat am Donnerstag bei der Feuerwehr in der Sorge angerufen, dass sich eine Kirchturmspitze von ihrem angestammten Platz entfernen könnte. Zum Glück war diese Sorge unberechtigt.

Eine schiefe Kirchturmspitze hat am Donnerstag in Köln einen größeren Feuerwehreinsatz samt Straßensperrung ausgelöst. Ein Passant habe am Abend angerufen und von einer deutlichen Neigung der Spitze des Turmes in Richtung Kirchenschiff berichtet, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte hätten dann ebenfalls festgestellt, das der Turm deutlich geneigt sei, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr.