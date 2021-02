50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort : Zwei Verletzte bei Brand auf Gutshof in Rheinbach

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Ramershoven gerufen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Ein Brand auf einem Gutshof in Rheinbach hat am Sonntagabend 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei Menschen kamen verletzt in ein Krankenhaus.



Bei einem Feuer auf einem Gutshof in Rheinbach-Ramershoven sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte.

Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr zu dem Gebäudebrand auf der Peppenhovener Straße gerufen. Es handelte sich dabei um ein „Feuer mit starker Rauchentwicklung“, sagte Katarina Knoch, Sprecherin der Feuerwehr in Rheinbach. Insgesamt seien 50 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Nach etwa einer halben Stunde hätten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden können. Am Sonntagabend waren die Einsatzkräfte noch mit Lüftungsmaßnahmen beschäftigt. Die Peppenhovener Straße blieb zeitweise gesperrt. Details zur Brandursache und zu der Identität der Verletzten waren am Sonntag zunächst unklar.

(ga)