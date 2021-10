Fahndung : Räuber überfällt Bonner Supermarkt und bedroht Angestellte mit Messer

Bad Godesberg-Mehlem Am Mittwoch wurde ein Supermarkt in Bad Godesberg überfallen. Der Räuber zückte ein Messer und bedrohte damit eine Angestellte. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Am Mittwochabend kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Überfall im Supermarkt an der Mainzer Straße in Bonn-Bad Godesberg. Wie die Polizei Bonn am Donnerstag mitteilte, habe sich der Tatverdächtige einige Zeit in dem Markt in Mehlem aufgehalten.